В Подольске провели рейд по безопасности на дорогах
Профилактический рейд, направленный на снижение рисков ДТП, провели в Подольске сотрудники Госавтоинспекции и ДПС. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Местами проведения рейда стали участки с самым большим скоплением машин и пешеходов, где раньше фиксировались нарушения правил дорожного движения, связанные с неправильным переходом улиц и перевозкой детей без специальных устройств.
«Инспекторы напоминали участникам движения о нормах безопасности, раздавали информационные брошюры-памятки и светоотражающие элементы», — говорится в сообщении.В рамках рейда его участники проверили 40 автомобилей, но административные протоколы о нарушениях в этот раз не составляли, а ограничивались предупреждением.