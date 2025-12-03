В Подольске провели рейд по безопасности на дорогах

03 декабря 2025, 09:30

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Профилактический рейд, направленный на снижение рисков ДТП, провели в Подольске сотрудники Госавтоинспекции и ДПС. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Местами проведения рейда стали участки с самым большим скоплением машин и пешеходов, где раньше фиксировались нарушения правил дорожного движения, связанные с неправильным переходом улиц и перевозкой детей без специальных устройств.





«Инспекторы напоминали участникам движения о нормах безопасности, раздавали информационные брошюры-памятки и светоотражающие элементы», — говорится в сообщении.