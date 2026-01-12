Футболист «Оренбурга» назвал задачу клуба
Квеквескири: «Оренбург» должен остаться в РПЛ при небольшом отставании
Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири на медосмотре команды признал, что первая часть сезона для уральцев получилась неудачной, однако выразил уверенность, что весной ситуацию удастся исправить.
В беседе с Metaratings.ru он отметил, что сборы — время сплотиться. Спортсмен подчеркнул приход новых игроков в «Оренбург».
«Наша задача — остаться в РПЛ. Отставание не такое большое», — сказал Квеквескири.
После 18 туров команда набрала 12 очков и идёт на 15-м месте в РПЛ. После возобновления чемпионата она сыграет дома с «Акроном» 28 февраля, стартовый свисток — в 12:00 мск.