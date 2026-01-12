Футболист «Оренбурга» назвал задачу клуба

12 января 2026, 13:46

Квеквескири: «Оренбург» должен остаться в РПЛ при небольшом отставании

Фото: istockphoto/NiseriN

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири на медосмотре команды признал, что первая часть сезона для уральцев получилась неудачной, однако выразил уверенность, что весной ситуацию удастся исправить.





В беседе с Metaratings.ru он отметил, что сборы — время сплотиться. Спортсмен подчеркнул приход новых игроков в «Оренбург».





«Наша задача — остаться в РПЛ. Отставание не такое большое», — сказал Квеквескири.