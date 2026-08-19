Собянин рассказал о совместном развитии транспортной системы Москвы и регионов

19 августа 2026, 14:24

оригинал Сергей Собянин (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Московская транспортная карта «Тройка» активно внедряется в других российских регионах. В настоящее время по ней можно оплатить проезд уже в 37 субъектах РФ. Об этом рассказал член Высшего совета «Единой России», мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба партии.





Собянин отметил, что такая форма оплаты делает все транзакции прозрачными, позволяет собирать данные востребованности тех или иных направлений и, исходя из этого, корректировать расписание, запускать новые маршруты и пр.





«Мы делимся этой разработкой с 2020 года. Это наш вклад в цифровизацию отрасли и развитие совместно с регионами транспортной системы страны», — подчеркнул мэр столицы.

«Интеграция столичной и областной систем формирует единую транспортную среду, в которой жителю Подмосковья проще построить весь маршрут от дома до работы или до учёбы, не думая, где проходит граница между Москвой и областью. Именно такой должна быть современная транспортная система: технологичной и при этом максимально простой и понятной для человека», — пояснил Кравченко.