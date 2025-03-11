Услугой по подготовке техпаспорта через «Добродел» воспользовались 1,8 тыс. раз

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Жители Московской области воспользовались услугой по подаче заявления на подготовку технического паспорта помещения через мобильное приложение «Добродел» уже более 1,8 тыс. раз, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«В приложении «Добродел» заявку на подготовку техпаспорта помещения можно подать в разделе «Услуги», подразделе «Все услуги» — «Дом ЖКХ» — «Подготовка технического паспорта». Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить нужные документы», — говорится в сообщении.В список документов, требуемых для подачи заявки, входит полученная не более десяти рабочих дней назад выписка из ЕГРН или документ, который подтверждает право собственности на помещение, а также заявка на техническую инвентаризацию помещения. Услуга платная, срок предоставления составляет 15 рабочих дней.
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Лев Каштанов