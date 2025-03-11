В Подмосковье за неделю онлайн-аттестацию прошли около 7 тыс. педагогов

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 11 марта, основные пробки отмечаются при проезде в сторону столицы на одной федеральной трассе и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.