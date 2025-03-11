В Подмосковье за неделю онлайн-аттестацию прошли около 7 тыс. педагогов

Фото: istockphoto.com/fizkes
Более 6,8 тыс. педагогов воспользовались услугой по прохождению профессиональной аттестации на госпортале Московской области ха минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Услуга «Аттестация педагогических работников» размещена на подмосковном госпортале в разделе «Образование», подразделе «Квалификация специалистов». Аттестацию можно пройти на первую или высшую категории. Кроме того, учителя с высшей квалификационной категорией могут аттестоваться на педагога методиста и педагога-наставника», — говорится в сообщении.Услуга предоставляется бесплатно. В министерстве также напомнили, что сроки по онлайн-прохождению аттестации сократили с 90 календарных до 30 рабочих дней.
Читайте также:
Более 200 жителей Подмосковья заключили онлайн-договоры на газовый техосмотр
В Подмосковье подали более 400 тысяч онлайн-заявлений на льготы многодетным
Губернатор Воробьёв заявил о важности цифровизации судебной системы Подмосковья
Лев Каштанов