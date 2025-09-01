Солнечногорская команда «Сенеж» завоевала золотые медали в футбольном турнире в честь Сергея Горячева
Команда «Сенеж» из Солнечногорска завоевала золотые медали в футбольном турнире
В минувшие выходные на стадионе «Металлург» в Солнечногорске состоялся традиционный футбольный турнир, посвящённый 88-летию основоположника футбола и хоккея в округе Сергея Николаевича Горячева.
В соревнованиях приняли участие легенды и ветераны солнечногорского спорта. Три команды ветеранов — «Сенеж», «Сенеж-2» и «Сенеж-3» — продемонстрировали своё мастерство и спортивный дух. По итогам увлекательных матчей места распределились следующим образом: первое место заняла команда «Сенеж», уверенно обыгравшая своих соперников, второе место досталось «Сенеж-3», а бронзовые медали завоевали футболисты из «Сенеж-2».
На поле встретились как профессионалы, так и увлечённые любители, которые доказали, что футбол не имеет возрастных ограничений, отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина. Все победители награждены памятными медалями и ценными призами. Праздник завершился радостью болельщиков и восторженными аплодисментами участников турнира.
На поле встретились как профессионалы, так и увлечённые любители, которые доказали, что футбол не имеет возрастных ограничений, отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина. Все победители награждены памятными медалями и ценными призами. Праздник завершился радостью болельщиков и восторженными аплодисментами участников турнира.