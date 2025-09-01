Участие в Открытом кубке по тяжёлой атлетике в Балашихе приняли 100 спортсменов
Открытый кубок по тяжёлой атлетике состоялся на футбольном стадионе спортшколы олимпийского резерва «Метеор» в Балашихе в воскресенье, 31 августа. Участниками турнира стали 100 спортсменов из разных российских городов. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Соревнования проводились в 30 весовых категориях — в пятнадцати для мужчин и в пятнадцати для женщин.
«Попробовать свои силы на турнире мог любой желающий, достаточно было заранее подать заявку. Особенностью соревнований стало проведение состязаний одновременно на трёх помостах», — отмечается в сообщении.Церемонию открытия турнира, а также награждение победителей провели глава Управления по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Никита Тарасевич и директор спорткомплекса «Союз» Антон Орешков.