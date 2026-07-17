Строительство нового автовокзала в Ногинске завершат в 2027 году
В Ногинске ведётся демонтаж старого автовокзала. На его месте планируется построить новый. Работы должны завершить в четвёртом квартале 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Старое здание разбирают поэтапно. От использования для сноса тяжёлой техники отказались ради удобства пассажиров.
«За годы эксплуатации здание автовокзала устарело морально и технически. Ногинску нужна новая автостанция, которая будет отвечать современным требованиям к функциональности, безопасности и комфорту. И наша главная цель — построить для жителей города такой транспортный объект», — отметил гендиректор компании-перевозчика «Мострансавто» Андрей Майоров.В новой автостанции будет билетная касса, просторный зал ожидания, санитарные комнаты и отдельные помещения для родителей с детьми и маломобильных пассажиров.