В Ленинском округе начали строить съезд с трассы А-105 к ЖК «Горки Парк»

18 февраля 2026, 17:00

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Строительство двухполосной автодороги, которая соединит федеральную трассу А-105 с жилым комплексом «Горки Парк», началось в Ленинском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Общая протяжённость дороги составит 2,2 километра. В состав трассы также войдёт путепровод длиной около 150 метров для удобного заезда в зону жилой застройки.





«Закончить строительство должны в будущем году. Новая дорога улучшит транспортную ситуацию для 27 тысяч жителей», — сказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.