Сообразительный школьник из Домодедова получил обещанный подарок от Мишустина
Школьник из городского округа Домодедово Кирилл Харьковский, который 1 сентября решил задачу Михаила Мишустина, получил обещанный подарок от премьер-министра.
В ходе визита в образовательный комплекс «Орбита» глава правительства заглянул в восьмой профильный космический класс и предложил ребятам задачку: если озеро каждый день зарастает камышом вдвое сильнее, а на 30-й день заросла его половина, когда оно зарастёт полностью?
Кирилл быстро дал верный ответ – на 31-й день. Мишустин пожал ему руку и пообещал прислать книгу по математике.
В пятницу мальчику передали пять книг и блокнот с пожеланиями от премьер-министра. Среди подарков оказалась книга Якова Перельмана «10 уравнений, которые правят миром».
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