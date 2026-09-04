Сообразительный школьник из Домодедова получил обещанный подарок от Мишустина

04 сентября 2026, 18:06

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Школьник из городского округа Домодедово Кирилл Харьковский, который 1 сентября решил задачу Михаила Мишустина, получил обещанный подарок от премьер-министра.