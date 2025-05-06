Сообщения о борщевике в Подмосковье стали принимать круглосуточно

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Голосовой помощник подключили в мае к горячей линии Минсельхозпрода Московской области по борщевику, благодаря этому звонки с информацией об обнаружении мест произрастания этого опасного сорняка теперь принимаются круглосуточно, сообщает пресс-служба министерства.
«Голосовой помощник, созданный с использованием технологии искусственного интеллекта, круглые сутки принимает информацию о борщевике обрабатывает её, а сложные задачи передаёт операторам», — отмечается в сообщении.Звонки на подмосковную горячую линию по борщевику принимаются по телефонам: +7-800- 550-65-22 и +7-495-668-01-25.
Первый этап обработки Подмосковья от борщевика стартовал в мае и продлится до середины июня, а повторная обработка будет проводиться с конца июня по сентябрь. В план по обработке включено свыше 23.6 тыс. га муниципальных земель. Удалением борщевика на частных территориях должны заниматься владельцы участков.
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Лев Каштанов