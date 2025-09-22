Соревнования по гимнастике в Подольске объединили свыше 200 участниц

22 сентября 2025, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Более 200 спортсменок приняли участие в открытом турнире городского округа Подольск по художественной и эстетической гимнастике «Мы – команда». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Соревнования собрали 16 команд из Подольска, ближайших городов Московской области и из Москвы. Девочки показали мастерство в общей физической подготовке, личной программе, индивидуальных и групповых упражнениях, дуэтах и трио. Подольский коллектив взял 14 медалей – пять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск





«Мы видим, как на турнире «Мы – команда» рождаются новые звёзды, и это невероятно вдохновляет. Мы, судьи, делаем всё возможное, чтобы оценить выступления гимнасток объективно и справедливо. Наша задача – не только определить победителей, но и поддержать каждую участницу в стремлении к совершенству», – сказала судья всероссийской и международной категорий, председатель Федерации художественной и эстетической гимнастики городского округа Подольск Алла Феофилактова.