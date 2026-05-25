Соревнования по греко-римской борьбе собрали в Электростали около 270 атлетов
Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, посвящённые памяти героев-защитников русской земли, состоялись в Электростали в субботу, 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в турнире приняли 267 спортсменов из 27 российских регионов.
«Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь» проявили себя достойно: Михаил Павлов, выступавший в весовой категории до 120 кг, выиграл серебряную медаль, а Константин Богданов в весовой категории до 48 килограммов завоевал бронзу и выполнил норматив на кандидата в мастера спорта», — говорится в сообщении.Победу в командном зачёте соревнований одержала сборная Московской области.