Соревнования по панкратиону в Серпухове собрали около 200 спортсменов
В Серпухове на базе спортшколы «Надежда» провели открытое первенство и чемпионат муниципалитета по панкратиону. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Участники соревновались в двух дисциплинах – классическом и традиционном панкратионе. Для многих этот турнир стал отборочным этапом в сборную города. «Соревнования собрали около 200 спортсменов в возрасте от семи до 17 лет из Серпухова, Чехова, Истры, Подольска, Наро-Фоминска и Кубинки. Приехали также гости из Тульской, Калужской и Рязанской областей. Главная цель таких турниров – не только спортивные результаты, а воспитание характера, силы воли и дисциплины», – отметили в администрации.
Панкратион – это смешанные единоборства, включающие ударную технику руками и ногами, борьбу в стойке и партере. Поединки длятся от двух до пяти минут в зависимости от возраста. Впереди у спортсменов – первенство Московской области, отбор на первенство Центрального федерального округа и России.