В Раменском снесли заброшенный недостроенный магазин

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Недостроенное здание магазина, которое начали самовольно возводить в 2014 году, а затем забросили, снесли на территории Раменского муниципального округа. Информацию об этом пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области разместил в соцсетях ведомства.



Недострой был расположен у автодороги «Островцы — Верея», его площадь составляла около 140 квадратных метров.

«Более десяти лет железобетонный каркас здания простоял в заброшенном состоянии, в результате чего несущие конструкции начали разрушаться. Арбитражный суда Московской области признал постройку самовольной и подлежащей сносу», — говорится в сообщении.
Снос сооружения провёл собственник земельного участка. Он же определит, как использовать освободившуюся территорию.

Лев Каштанов

