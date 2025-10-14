В Раменском снесли заброшенный недостроенный магазин

14 октября 2025, 15:26

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Недостроенное здание магазина, которое начали самовольно возводить в 2014 году, а затем забросили, снесли на территории Раменского муниципального округа. Информацию об этом пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области разместил в соцсетях ведомства.





Недострой был расположен у автодороги «Островцы — Верея», его площадь составляла около 140 квадратных метров.





«Более десяти лет железобетонный каркас здания простоял в заброшенном состоянии, в результате чего несущие конструкции начали разрушаться. Арбитражный суда Московской области признал постройку самовольной и подлежащей сносу», — говорится в сообщении.