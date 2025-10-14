В Раменском снесли заброшенный недостроенный магазин
Недостроенное здание магазина, которое начали самовольно возводить в 2014 году, а затем забросили, снесли на территории Раменского муниципального округа. Информацию об этом пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области разместил в соцсетях ведомства.
Недострой был расположен у автодороги «Островцы — Верея», его площадь составляла около 140 квадратных метров.
«Более десяти лет железобетонный каркас здания простоял в заброшенном состоянии, в результате чего несущие конструкции начали разрушаться. Арбитражный суда Московской области признал постройку самовольной и подлежащей сносу», — говорится в сообщении.Снос сооружения провёл собственник земельного участка. Он же определит, как использовать освободившуюся территорию.
