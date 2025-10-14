В ходе рейда в Раменском на трезвость проверили более 90 водителей
Свыше 90 автомобилистов проверили в Раменском в ходе профилактического рейда «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
В рейде участвовали сотрудники Госавтоинспекции, Рамавтодора и волонтёры. Такие совместные акции регулярно проводят для повышения безопасности на дорогах и предотвращения ДТП, связанных с пьяной ездой.
Тщательно проверяя водителей, инспекторы уделяли особое внимание автомобилистам с подозрительным поведением. Параллельно они информировали о последствиях управления транспортным средством в состоянии опьянения.
Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии серьёзно угрожает жизни и здоровью как самого водителя, так и других участников дорожного движения.
Читайте также: