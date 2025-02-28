Медведев извинился перед судьей за грубость и обвинения в предвзятости к русским

Даниил Медведев (Фото: Instagram* @medwed33)
Российский теннисист Даниил Медведев признал, что перешёл границы в конфликте с судьёй во время четвертьфинала турнира ATP в Дубае, и принёс извинения.
По словам спортсмена, эмоции в ходе матча против нидерландца Таллона Грикспора (счёт 6:2, 6:7, 5:7 — Медведев проиграл) спровоцировали его на несправедливые, как он теперь считает, обвинения в двойных стандартах.
27 февраля сообщалось, что скончался десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский.
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«Ты очень нежный, да? Очень нежный. Что это, двойные стандарты в отношении россиян?», — говорил тогда спортсмен.Медведев пояснил, что уже обсудил ситуацию с арбитром после игры и извинился, сообщает «Чемпионат».
«Да нет, это я переборщил, конечно. Мы уже поговорили после матча. Извинился. Сказал, что... если честно, не помню всего, чего наговорил. Я его уважаю. Не буду рассказывать, в чём там была проблема. Бывает во время встречи в пылу, в жару получается такое, что кажется тебе нечестным», — говорил Медведев.Изначально после второго сета судья вынес россиянину предупреждение за неспортивное поведение, что вызвало возмущение Медведева.
27 февраля сообщалось, что скончался десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский.
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Мария Моисеева