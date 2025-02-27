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Непомнящий оценил игру Дзюбы

Непомнящий уверен в способности Дзюбы поднять любой клуб до своего уровня
Фото: istockphoto/FotografieLink

Фото: istockphoto/FotografieLink

Известный тренер Валерий Непомнящий уверен, что футболист Артем Дзюба способен доказать везде, что играет здорово, и поднять клуб до своего уровня. Своим мнением Непомнящий поделился с порталом «РБ Спорт».
«Дзюба куда бы ни приходил, везде здорово играет и все доказывает. Это в его характере, в его натуре. Дзюба из тех людей, которые могут поднять команду до своего уровня. (…) Я очень рад, что он остался в РПЛ. Дай бог, чтобы и дальше так было», — прокомментировал собеседник.
Он добавил, что за «Акроном», где сейчас играет Дзюба, наблюдать интересно, тем более что, по словам Непомнящего, в клубе грамотная философия.

На счету Дзюбы в «Акроне» 11 игр, три гола, а также три голевые передачи.

Ранее Непомнящий оценил возможность возвращения РФ на международную арену.

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Тренер оценил возможность возвращения России в еврокубки
Непомнящий верит, что Россия вернется в еврокубки по истечении двух лет
27 февраля 2025, 18:39

Фото: istockphoto/XiXinXing

Российские клубы и сборные могут вернуться на международную арену по истечении двух лет, считает известный футбольный тренер Валерий Непомнящий в беседе с «РБ Спорт».
«Нормальный уровень, будут интересные матчи. Я молюсь, чтобы политическая ситуация как можно быстрее разрешилась, и тогда мы будем играть со всеми. Сейчас все больше и больше стран будут соглашаться с нами играть, это точно. Я верю в возвращение на международную арену по истечении двух лет. Раньше — маловероятно», — сказал собеседник, давая оценку ближайшим соперникам российской сборной.
Российские сборные и клубы отстранили от международных выступлений, начиная с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, какую цель на сезон поставил перед собой футболист «Динамо» Константин Тюкавин.

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Раскрыты цели Тюкавина на сезон
Отец Тюкавина заявил, что задача его сына на сезон — стать лучшим бомбардиром
27 февраля 2025, 18:03

Фото: istockphoto/FotografieLink

Задача текущего сезона для нападающего «Динамо» Константина Тюкавина заключается в том, чтобы стать лучшим бомбардиром. Об этом порталу Metaratings.ru рассказал отец 22-летнего игрока «бело-голубых» Александр.
«Цель у Кости на сезон одна — стать лучшим бомбардиром. Но в первую очередь он хочет помогать команде, а личные достижения всегда отходят на второй план. Если вся команда будет играть, то и его статистика будет лучше. Станет ли он лучшим бомбардиром в этом сезоне — посмотрим. Ещё непонятно, как изменится игра «Динамо» с приходом новых футболистов. На сборах у него было не так много моментов, как хотелось бы», — прокомментировал собеседник.
Сейчас у Константина Тюкавина семь мячей в 18 играх Российской Премьер-Лиги. В гонке нападающих он делит седьмое и восьмое места.

Ранее стало известно, что думает об игре «Спартака» Павел Мамаев.

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«Давно такого не было»: Мамаев оценил игру «Спартака»
Мамаев заявил, что сейчас все в восторге от игры «Спартака»
27 февраля 2025, 17:48

Фото: istockphoto/Rost-9D

Футболист Павел Мамаев оценил игру московского «Спартака». По его словам, в настоящее время игра «красно-белых» вызывает восторг у всех.
О «Спартаке» вообще очень хорошая пресса. За последние несколько лет, наверное, давно такого не было, что все в восторге от того, как «Спартак» сейчас играет. «Динамо» тоже недалеко, у них тоже уровень и подбор футболистов очень хороший, так что это может произойти в любой момент», — сказал собеседник порталу Metaratings.ru.

Ранее Мамаев назвал одного из лучших игроков Российской Премьер-Лиги. Согласно его мнению, этого звания достоин нападающий питерского «Зенита» Максим Глушенков. Подробности в нашем материале.

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Мамаев назвал одного из сильнейших игроков РПЛ
Мамаев считает Глушенкова одним из сильнейших игроков РПЛ
27 февраля 2025, 15:33

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший игрок «Краснодара» Павел Мамаев считает бомбардира петербургского «Зенита» Максима Глушенкова одним из сильнейших игроков Российской Премьер-Лиги. Своим мнением собеседник поделился с Metaratings.ru.
«За чемпионатом России сейчас не прям, что сильно слежу, времени не всегда хватает, но я, по-моему, даже Феде Смолову отмечал в интервью, что мне очень импонирует Глушенков из «Зенита». Я считаю, что это, наверное, один из сильнейших игроков сейчас в нашем чемпионате», — прокомментировал Мамаев.
Перед этим Мамаев высказался о шансах «быков» из Краснодара победить в чемпионате России. Полузащитник выступал за южный клуб с 2014 по 2019 год.

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#мир
#россия
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#футбол
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Мамаев оценил шансы «Краснодара» на победу в чемпионате России
Мамаев считает, что у «Краснодара» заслуженные шансы на чемпионство
27 февраля 2025, 13:34

Фото: istockphoto/FotografieLink

Краснодарские «быки» заслуживают быть чемпионами, считает бывший игрок команды Павел Мамаев. Об этом он заявил в разговоре с Metaratings.ru. Сам Мамаев играл за «Краснодар» в течение пяти лет с 2014 по 2019 годы.
«Избавился ли «Краснодар» от комплекса решающих матчей? В данный момент тяжело сказать, насколько что-то поменялось. Это не только «Краснодара» касается. Сейчас можно разные эпитеты любой из команд давать, но кто насколько поменялся, стал лучше или хуже — все, скорее всего, будет понятно, когда закончится чемпионат. Конечно, город Краснодар и Сергей Николаевич Галицкий заслуживают того, чтобы команда стала чемпионом, они готовы к этому...» — сказал собеседник.

Мамаев провел за «Краснодар» 146 игр. В его послужном списке за южный клуб 35 мячей с 30-ю результативными передачами. Полузащитник также был в рядах «Химок», «Торпедо», «Ростова» и «Армейцев».

Ранее эксперт спрогнозировал ход второй части чемпионата.

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