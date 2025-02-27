Непомнящий оценил игру Дзюбы

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Известный тренер Валерий Непомнящий уверен, что футболист Артем Дзюба способен доказать везде, что играет здорово, и поднять клуб до своего уровня. Своим мнением Непомнящий поделился с порталом «РБ Спорт».
«Дзюба куда бы ни приходил, везде здорово играет и все доказывает. Это в его характере, в его натуре. Дзюба из тех людей, которые могут поднять команду до своего уровня. (…) Я очень рад, что он остался в РПЛ. Дай бог, чтобы и дальше так было», — прокомментировал собеседник.Он добавил, что за «Акроном», где сейчас играет Дзюба, наблюдать интересно, тем более что, по словам Непомнящего, в клубе грамотная философия.
На счету Дзюбы в «Акроне» 11 игр, три гола, а также три голевые передачи.
Ранее Непомнящий оценил возможность возвращения РФ на международную арену.
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