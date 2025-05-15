Соревнования в Красногорске собрали 130 юных инспекторов дорожного движения

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Более 130 юных инспекторов дорожного движения стали участниками окружных соревнований «Безопасное колесо». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«На слёте-соревнованиях собрались команды из всех образовательных учреждений округа. Участники продемонстрировали знания и навыки в основных этапах – конкурсе по правилам дорожного движения, оказании первой медицинской помощи «Айболит», состязаниях по фигурному вождению велосипеда «Трасса» и «Велогородок», а также в дополнительных заданиях», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Соревнованиям предшествовал инструктаж сотрудников Госавтоинспекции. Они также проверили у юных участников слёта наличие защитной экипировки. Автоинспекторы контролировали все этапы соревнований вместе с представителями общественной организации «Союз безопасности дорожного движения Московской области».
Юные красногорцы поддержали социальный раунд «Безопасная мобильность» и сделали фото с его хештегом. После мероприятия участники соревнований получили световозвращающие аксессуары.
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Лора Луганская