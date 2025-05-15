Соревнования в Красногорске собрали 130 юных инспекторов дорожного движения

Традиционное Патриаршее богослужение состоится на Бутовском полигоне на территории Ленинского городского округа в субботу, 17 мая, в связи с этим на несколько часов будет перекрыто движение на ряде улиц, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.