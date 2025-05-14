В Красногорске провели экспресс-тренинги для пользователей электросамокатов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
На Живописной набережной Павшинской поймы прошли экспресс-тренинги «Безопасная мобильность». Занятия провели сотрудники подмосковной Госавтоинспекции и представители популярного сервиса кикшеринга, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Целью мероприятия было повысить культуру поездок на электросамокатах и уровень дорожно-транспортной безопасности пользователей средств индивидуальной мобильности.
Затем гости мероприятия самостоятельно прокатились на СИМ, используя приобретённые навыки.
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«В ходе теоретической части автоинспекторы перечислили правила эксплуатации СИМ. А сотрудники сервиса кикшеринга продемонстрировали эти правила на практике. Особое внимание уделили защитной экипировке. Участникам показали, как правильно подбирать и фиксировать амуницию и шлем», – рассказали в пресс-службе.Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Затем гости мероприятия самостоятельно прокатились на СИМ, используя приобретённые навыки.
«Участники также получили полезные советы, как правильно припарковать средство индивидуальной мобильности, чтобы оно не мешало дорожному движению. На тренинге были рассмотрены технические характеристики электросамокатов, особенно при старте и торможении. Участники мероприятия получили в подарок световозвращающие аксессуары и полезные памятки по ПДД», – заключили в администрации.Организаторы тренингов отметили, что такой формат обучения эффективен для разных возрастных категорий участников дорожного движения. А полученные знания помогут избежать неприятных ситуаций на дороге.
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Лора Луганская