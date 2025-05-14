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В Красногорске провели экспресс-тренинги для пользователей электросамокатов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

На Живописной набережной Павшинской поймы прошли экспресс-тренинги «Безопасная мобильность». Занятия провели сотрудники подмосковной Госавтоинспекции и представители популярного сервиса кикшеринга, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Целью мероприятия было повысить культуру поездок на электросамокатах и уровень дорожно-транспортной безопасности пользователей средств индивидуальной мобильности.
«В ходе теоретической части автоинспекторы перечислили правила эксплуатации СИМ. А сотрудники сервиса кикшеринга продемонстрировали эти правила на практике. Особое внимание уделили защитной экипировке. Участникам показали, как правильно подбирать и фиксировать амуницию и шлем», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Затем гости мероприятия самостоятельно прокатились на СИМ, используя приобретённые навыки.
«Участники также получили полезные советы, как правильно припарковать средство индивидуальной мобильности, чтобы оно не мешало дорожному движению. На тренинге были рассмотрены технические характеристики электросамокатов, особенно при старте и торможении. Участники мероприятия получили в подарок световозвращающие аксессуары и полезные памятки по ПДД», – заключили в администрации.
Организаторы тренингов отметили, что такой формат обучения эффективен для разных возрастных категорий участников дорожного движения. А полученные знания помогут избежать неприятных ситуаций на дороге.

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В Красногорске полицейские рассказали студентам о службе во внутренних органах
14 мая 2025, 16:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Полицейские Красногорска приняли участие в информационной акции «Будь в форме»: в рамках этой акции они посетили расположенный в Красногорске филиал президентской академии и рассказали студентам о своей работе, рассказала пресс-служба администрации городского округа.
«Полицейские студентам рассказали о задачах и функциях полиции, а также о специфике работы различных служб. Кроме того, ребятам объяснили, какие требования предъявляются к тем, кто планирует поступить на службу в органы внутренних дел», — говорится в сообщении.
Особое внимание в ходе акции было уделено льготам и социальным гарантиям, которые предоставляются сотрудникам правоохранительных органов.

Акция «Будь в форме» направлена создание позитивного образа полицейского и привлечение молодёжи к службе в полиции.

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Мастер-класс чемпиона мира по боксу Кармазина собрал в Раменском 200 спортсменов
14 мая 2025, 16:38

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Более 200 раменских спортсменов приняли участие во встрече с чемпионом мира по боксу по версии IBF Романом Кармазиным. Легендарный боксёр приехал в спорткомплекс «Борисоглебский», сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
«Сначала состоялась автограф-сессия, которая длилась около часа. Затем перешли к тренировочному процессу. У воспитанников счастливые лица, глаза горят. Такие встречи – сильный мотивационный момент», – отметил президент Раменской федерации бокса и кикбоксинга Юрий Ермаков.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Обращаясь к ребятам, чемпион мира сказал, что главное – верить в себя и идти к намеченной цели.

Тренировки под руководством знаменитых наставников в Раменском проводят раз в месяц. Такие мастер-классы стали возможны благодаря содействию Раменской федерации бокса и кикбоксинга.

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#московская область
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Капремонт в двух детских садах Серпухова завершат до 1 сентября
14 мая 2025, 16:34

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Два детских сада капитально ремонтируют в округе Серпухов — «Василёк» в деревне Васильевское и «Улыбка» в посёлке Пограничный, работы на обоих объектах завершат до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Работы в двух дошкольных отделениях планируем завершить в срок, и уже 1 сентября они откроют двери для наших юных жителей», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.
В настоящее время готовность детского сада «Василёк» составляет 46%, там проводится бетонирование полов и возводят новые стены. В работах задействованы около 30 человек. Детский сад «Улыбка» отремонтирован на 45%, там работают около 40 человек и задействованы две единицы техники.

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Подмосковные спортсмены завоевали 11 медалей чемпионата России по боулингу
14 мая 2025, 16:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по боулингу, такой результат обеспечил подмосковной сборной первое место в командном зачёте турнира, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В личных соревнованиях на высшую ступень пьедестала почёта поднялись Мария Кошель и Ярослав Золотухин, а серебряную награду выиграл Дмитрий Арнаутов», — говорится в сообщении.
Парные соревнования принесли подмосковной сборной четыре медали: серебро завоевали Ярослав Золотухин и Глеб Золотухин, бронзу — Ян Коршак и Игорь Вещунов. Среди женщин третье место заняли Варвара Грязнова и Мария Кошель, а в смешанной паре серебряной медали удостоился тандем Марии Кошель и Ивана Сазонова.

В турнире троек золото завоевали Варвара Грязнова, Мария Когель и Мария Шубырева, а бронзу — Сергей Андреев, Иван Сазонов и Иван Семёнов.

В пятёрках среди мужчин втрое место заняли Глеб Золотухин и Ярослав Золотухин, Сергей Андреев, Иван Сазонов и Иван Семёнов. А женская команда Подмосковья в составе Людмилы Агузаровой, Марии Шубыревой, Алёны Шараповой, Варвары Грязновой и Марии Кошель выиграла бронзовую медаль.

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Красногорские долголеты посетили памятные места в дни Юбилея Победы
14 мая 2025, 15:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Участники клуба «Активное долголетие» из Нахабина отправились на экскурсию по памятным боевым местам по случаю 80-летия Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Поездку организовало руководство клуба при поддержке администрации муниципалитета. Маршрут проходил через мемориальные комплексы в населённых пунктах Нефедьево и Дубосеково.
«Мы едем по памятным боевым местам как раз в майские дни, когда празднуется 80-летие Победы. Я ждала этой даты и несколько дней пребывала в предвкушении. И вот сегодня мы здесь», – поделилась впечатлениями член клуба «Активное долголетие» Елена Воробьёва.
«Эта экскурсия очень значима для меня лично и, думаю, для всего коллектива «Активного долголетия». Те места, куда мы сегодня поедем, имеют значение не только для Москвы, но и для всей страны. Здесь 28 панфиловцев остановили фашистскую орду», – подчеркнул член клуба Николай Кучеренко.
Во время поездки участники не только посетили мемориальные комплексы, но и услышали увлекательный рассказ экскурсовода.

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