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Труженицу тыла Родригес-Фернандес из Красногорска поздравили с 95-летием

Фото: пресс-служба г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба г.о. Красногорск

Жительница Красногорска, 95-летняя труженица тыла Майя Порфирьевна Родригес-Фернандес получила поздравления с юбилеем от властей округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
С поздравлением от главы округа Дмитрия Волкова к Майе Порфирьевне пришёл зампред местного Совета депутатов Богдан Андриянов.

«Примите самые теплые и искренние поздравления со знаменательным событием – 95-летним юбилеем. Вы всегда шли вперед и не пасовали перед трудностями во имя светлого будущего. При этом вы остались светлым человеком, который умеет радоваться жизни, вдохновляя своей стойкостью и жизнелюбием. Желаю, чтобы здоровье не подводило, оптимизм никогда не иссякал, и пусть каждый день приносит радость и положительные эмоции», – сказал Богдан Андриянов.
Майя Родригес-Фернандес работала учительницей. Много лет она провела вместе со своим мужем — знаменитым кораблестроителем Мануэлем Родригесом-Фернандесом — на Кубе, и там тоже продолжала преподавать.

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Соревнования в Красногорске собрали 130 юных инспекторов дорожного движения
15 мая 2025, 19:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Более 130 юных инспекторов дорожного движения стали участниками окружных соревнований «Безопасное колесо». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«На слёте-соревнованиях собрались команды из всех образовательных учреждений округа. Участники продемонстрировали знания и навыки в основных этапах – конкурсе по правилам дорожного движения, оказании первой медицинской помощи «Айболит», состязаниях по фигурному вождению велосипеда «Трасса» и «Велогородок», а также в дополнительных заданиях», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Соревнованиям предшествовал инструктаж сотрудников Госавтоинспекции. Они также проверили у юных участников слёта наличие защитной экипировки. Автоинспекторы контролировали все этапы соревнований вместе с представителями общественной организации «Союз безопасности дорожного движения Московской области».

Юные красногорцы поддержали социальный раунд «Безопасная мобильность» и сделали фото с его хештегом. После мероприятия участники соревнований получили световозвращающие аксессуары.

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#московская область
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Подмосковные спасатели освободили галчонка от запутавшейся в дереве лески
15 мая 2025, 17:51

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса помогли галчонку, который запутался в обрывке зацепившейся за дерево рыболовной лески. Об инциденте рассказали в пресс-службе ведомства.
Птицу, отчаянно пытавшуюся вырваться из ловушки, заметили жители Дубны. Они позвонили в службу экстренных вызовов 112.
«На место прибыли сотрудники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части. Как выяснилось, пернатый пленник находился на высоте около 12 м. Чтобы добраться до него, спасатели воспользовались трёхколенной лестницей. Обезопасив руки, один из работников осторожно взял птицу и спустился с ней вниз», – говорится в сообщении.
Распутав леску с лапок и шеи птицы, спасатели осмотрели её на предмет травм. Убедившись в их отсутствии, пернатого выпустили на волю.

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#фауна
#спасение
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В Ленинском округе 17 мая ограничат проезд из-за богослужения
15 мая 2025, 17:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Традиционное Патриаршее богослужение состоится на Бутовском полигоне на территории Ленинского городского округа в субботу, 17 мая, в связи с этим на несколько часов будет перекрыто движение на ряде улиц, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Проезд будет закрыт для личного транспорта на Берёзовой аллее от Варшавского шоссе до М-2 «Крым» (дорога «М-2 «Крым"»— Боброво»). Время действия ограничений — с 6 утра до 15:00», — говорится в сообщении.
Автобусы будут работать в штатном режиме. Кроме того, будет запущен дополнительный экспресс-маршрут №18э от метро «Бульвар Дмитрия Донского» до Бутовского полигона.

Богослужение на проводится в память о святых новомучениках, принявших кончину за православную веру на Бутовском полигоне в годы сталинских репрессий.

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#проезд
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В Ступинской больнице провели сложную операцию пациентке с огромной опухолью почки
15 мая 2025, 17:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Ступинской больницы успешно прооперировали женщину с крупным новообразованием почки размером 10×9 см, что сопоставимо с величиной самого органа. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
45-летняя пациентка поступила в стационар с жалобами на острую боль в правом подреберье, отдающей в поясницу. Врачи провели ультразвуковое исследование и компьютерную томографию. В итоге правой почке было обнаружено крупное образование неоднородной структуры с множественными сосудами.
«Мы столкнулись со сложным случаем, требующим нестандартного подхода. Чтобы минимизировать риск во время основной операции, было решено начать двухэтапное лечение. На первом этапе мы провели эмболизацию – заблокировали сосуды, снабжавшие опухоль кровью. На втором удалили сам поражённый орган», – пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Пётр Золотарёв.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

После операции пациентка быстро пошла на поправку. Сейчас она уже выписана домой.

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Студенты Павловского Посада стали участниками миссии «Братья наши меньшие»
15 мая 2025, 17:13

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Студенты Павлово-Посадского техникума отправились с благотворительной миссией в приют для животных. Они посетили Дом дворняги «Веста», сообщили в пресс-службе городского округа.
«Ребята привезли корма и лакомства для собак. Выпускница техникума Ольга Петелина сейчас руководит приютом и волонтёрским объединением в Павловском Посаде. Ольга поделилась историями животных из приюта, рассказала о важности волонтёрства и о том, какой вклад может внести каждый в помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Студенты провели время в компании четвероногих друзей. Они выгуливали собак и участвовали в уборке вольеров.

Как отметили в администрации, эта миссия стала не только возможностью помочь бездомным животным, но и важным этапом в воспитании молодых людей. Она научили их заботится о тех, кто в этом нуждается.

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