Труженицу тыла Родригес-Фернандес из Красногорска поздравили с 95-летием

Фото: пресс-служба г.о. Красногорск
Жительница Красногорска, 95-летняя труженица тыла Майя Порфирьевна Родригес-Фернандес получила поздравления с юбилеем от властей округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
С поздравлением от главы округа Дмитрия Волкова к Майе Порфирьевне пришёл зампред местного Совета депутатов Богдан Андриянов.
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«Примите самые теплые и искренние поздравления со знаменательным событием – 95-летним юбилеем. Вы всегда шли вперед и не пасовали перед трудностями во имя светлого будущего. При этом вы остались светлым человеком, который умеет радоваться жизни, вдохновляя своей стойкостью и жизнелюбием. Желаю, чтобы здоровье не подводило, оптимизм никогда не иссякал, и пусть каждый день приносит радость и положительные эмоции», – сказал Богдан Андриянов.Майя Родригес-Фернандес работала учительницей. Много лет она провела вместе со своим мужем — знаменитым кораблестроителем Мануэлем Родригесом-Фернандесом — на Кубе, и там тоже продолжала преподавать.
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Лев Каштанов