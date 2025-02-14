Сосну-гигант из «Городского бора» Серпухова признали памятником живой природы

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Сосну с особо охраняемой природной территории «Городской бор» города Серпухова, относящейся к Шатовскому участковому лесничеству, внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. О решении сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» сообщили в пресс-службе Комлесхоза Подмосковья.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Филиал «Русский лес» Мособллеса получил сертификат за подписью председателя сертификационной комиссии. Документ был выдан после дендрохронологической экспертизы.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Всероссийскую программу «Деревья – памятники живой природы» учредил Совет по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации по инициативе Некоммерческого партнёрства Стратегический Альянс «Здоровый лес».
Читайте также:
Сезон лесных пожаров в Подмосковье может начаться раньше из-за тёплой зимы
В Подмосковье расконсервировали технику для тушения лесных пожаров
Общая протяжённость маршрутов лесных патрулей Подмосковья составит 129 тыс. км
Филиал «Русский лес» Мособллеса получил сертификат за подписью председателя сертификационной комиссии. Документ был выдан после дендрохронологической экспертизы.
«При рассмотрении заявки специалисты выезжали на место произрастания сосны-гиганта и проводили её полную диагностику. Они уточнили высоту, диаметр, обхват ствола, точный возраст дерева и видовую принадлежность», – рассказал замдиректора филиала «Русский лес» Мособллеса Сергей Агеев.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Всероссийскую программу «Деревья – памятники живой природы» учредил Совет по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации по инициативе Некоммерческого партнёрства Стратегический Альянс «Здоровый лес».
Читайте также:
Сезон лесных пожаров в Подмосковье может начаться раньше из-за тёплой зимы
В Подмосковье расконсервировали технику для тушения лесных пожаров
Общая протяжённость маршрутов лесных патрулей Подмосковья составит 129 тыс. км
Лора Луганская