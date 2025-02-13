В Подмосковье расконсервировали технику для тушения лесных пожаров

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Расконсервацию техники завершили на всех лесопожарных станциях Московской области, к новому пожароопасному сезону готовы 245 спецмашин, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
В ведомстве отметили, что в этом году в ЦФО ожидается досрочное повышение пожарных рисков, поэтому расконсервация специальной техники была проведена раньше обычного.«На подмосковных лесопожарных станциях выполнены работы по расконсервации техники: автомобили сняли с подставок, с рабочих поверхностей удалили консервационные смазки, аккумуляторы привели в рабочее состояние и проверили давление в шинах. Теперь к пожароопасному периоду готовы все 245 единиц спецтехники: это автоцистерны, бульдозеры, колёсные и гусеничные тралы и др.», — сказал глава Комлесхоза области Евгений Агулов.
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