Состоялся XXIII съезд партии «Единая Россия»
В Москве состоялся XXIII съезд партии «Единая Россия». Масштабное мероприятие объединило почти четыре тысячи участников: глав регионов, членов правительства, сенаторов, депутатов, ветеранов СВО, Героев России, волонтеров и сторонников партии. Центральным вопросом повестки стало выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы.
В своем выступлении президент подчеркнул, что выборы обязаны пройти честно и открыто, с надежной защитой от любого внешнего вмешательства. Особо отмечалось, что участники СВО представляют собой подлинную элиту России и должны продолжать служение стране уже в мирной жизни — в политике и системе государственного управления.
Эти принципы последовательно реализуются в Московской области, написал в телеграм губернатор Андрей Воробьев. В регионе действует программа «Герои Подмосковья», направленная на адаптацию ветеранов к мирной жизни и их вовлечение в управленческие процессы. Люди, прошедшие через серьезные испытания, лучше других понимают цену ответственности и реальные запросы граждан.
Формирование избирательных списков проходило на основе предварительного голосования, где свои кандидатуры определили сами жители страны. Глава региона поблагодарил президента за неизменную поддержку региональных инициатив и общую работу на благо государства.
Важно, что даже в нынешних непростых условиях партия продолжает выполнять Народную программу. Жители Подмосковья уже направили свыше 155 тысяч наказов. Наибольшее число предложений касается благоустройства (34%), дорог и транспорта (18%), ЖКХ (16%), здравоохранения (13%) и образования (12%). Каждый такой наказ — это конкретный запрос, который ляжет в основу реальных дел.
Убежденность в успехе связывают с приходом новых лиц, свежими подходами и открытым диалогом с людьми. Главная задача — сделать так, чтобы каждый голос услышали, а доверие избирателей — оправдалось.
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