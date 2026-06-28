28 июня 2026, 21:23

оригинал Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В Москве состоялся XXIII съезд партии «Единая Россия». Масштабное мероприятие объединило почти четыре тысячи участников: глав регионов, членов правительства, сенаторов, депутатов, ветеранов СВО, Героев России, волонтеров и сторонников партии. Центральным вопросом повестки стало выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы.