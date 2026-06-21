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Воробьев поздравил подмосковных медиков с профессиональным праздником

оригинал Андрей Воробьев (Фото: Екатерина Агеева)

В Доме Правительства Московской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер и сотрудников скорой помощи за их труд. Сегодня в системе здравоохранения региона работают почти 107 тысяч человек.



Глава Подмосковья отметил, что запрос на качественное здравоохранение всегда очень заметен. По его словам, трансформация и поликлиник, и стационаров на сегодняшний день крайне важна. В регионе уже завершили замену аналогового оборудования на цифровое. За последние пять лет закупили 79 единиц нового тяжелого оборудования: КТ, МРТ, рентген-аппараты, маммографы и другую технику.

«День медицинского работника – очень важный для нашей страны, нашего Подмосковья праздник. Рад видеть тех, кто руководит нашими медучреждениями, работает в первичном звене в разных округах – главврачи, специалисты, академики. Здесь собрались те, кто в сложный момент участвовал в спасении людей в Курской, Белгородской областях, Краснодаре, Ростове. Благодарю вас, дорогие врачи, фельдшеры, водители скорой помощи за эту важную, связанную с риском работу. Поздравляю с праздником! Пусть всегда ваши старания, стремления и цели ведут к результату. Не переставайте совершенствоваться, учиться, узнавать что-то новое. Это важно в любой профессии, но в вашей – особенно», – обратился к медикам губернатор.
Медаль Луки Крымского вручили врачу-хирургу Дубненской больницы Вадиму Афроськину. Почти 10 лет он проводит сложнейшие, в том числе малоинвазивные операции. В 2024 году специалист трудился в Курске, спасая бойцов. Всего на его счету более 800 хирургических вмешательств. Звание «Заслуженный врач РФ» присвоили главврачу областного клинического наркодиспансера Виталию Холдину и замглавврача по амбулаторно-поликлинической помощи Воскресенской больницы Наталье Муравьевой.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» получили завполиклиникой №5 Воскресенской больницы Оксана Панкратова, главный внештатный стоматолог Минздрава региона Михаил Сойхер, замглавврача областного перинатального центра Галина Шмелева, завотделом Раменского филиала медколледжа Лариса Сунгурова, главврач Лотошинской больницы Алексей Шиховцев и заведующая Клинской подстанцией скорой помощи Светлана Какурина. Благодарность губернатора объявлена заведующему региональным сосудистым центром Воскресенской больницы Гургену Айвазяну.

Фото: Екатерина Агеева
Особое внимание Воробьев уделил теме реабилитации военнослужащих. Он подчеркнул, что эта работа требует не только медицинских знаний, но и эмпатии, и только в совокупности это дает результат. Всего в госпиталях Курска, Ростова-на-Дону, Краснодара и новых территорий работали более 200 подмосковных медиков, а в ДНР ежемесячно выезжают около 40 сотрудников скорой помощи.
Лидия Пономарева

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