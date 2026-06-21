Воробьев поздравил подмосковных медиков с профессиональным праздником

21 июня 2026, 10:53

оригинал Андрей Воробьев (Фото: Екатерина Агеева)

В Доме Правительства Московской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер и сотрудников скорой помощи за их труд. Сегодня в системе здравоохранения региона работают почти 107 тысяч человек.





Глава Подмосковья отметил, что запрос на качественное здравоохранение всегда очень заметен. По его словам, трансформация и поликлиник, и стационаров на сегодняшний день крайне важна. В регионе уже завершили замену аналогового оборудования на цифровое. За последние пять лет закупили 79 единиц нового тяжелого оборудования: КТ, МРТ, рентген-аппараты, маммографы и другую технику.

«День медицинского работника – очень важный для нашей страны, нашего Подмосковья праздник. Рад видеть тех, кто руководит нашими медучреждениями, работает в первичном звене в разных округах – главврачи, специалисты, академики. Здесь собрались те, кто в сложный момент участвовал в спасении людей в Курской, Белгородской областях, Краснодаре, Ростове. Благодарю вас, дорогие врачи, фельдшеры, водители скорой помощи за эту важную, связанную с риском работу. Поздравляю с праздником! Пусть всегда ваши старания, стремления и цели ведут к результату. Не переставайте совершенствоваться, учиться, узнавать что-то новое. Это важно в любой профессии, но в вашей – особенно», – обратился к медикам губернатор.