Воробьев поздравил подмосковных медиков с профессиональным праздником
В Доме Правительства Московской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер и сотрудников скорой помощи за их труд. Сегодня в системе здравоохранения региона работают почти 107 тысяч человек.
Глава Подмосковья отметил, что запрос на качественное здравоохранение всегда очень заметен. По его словам, трансформация и поликлиник, и стационаров на сегодняшний день крайне важна. В регионе уже завершили замену аналогового оборудования на цифровое. За последние пять лет закупили 79 единиц нового тяжелого оборудования: КТ, МРТ, рентген-аппараты, маммографы и другую технику.
«День медицинского работника – очень важный для нашей страны, нашего Подмосковья праздник. Рад видеть тех, кто руководит нашими медучреждениями, работает в первичном звене в разных округах – главврачи, специалисты, академики. Здесь собрались те, кто в сложный момент участвовал в спасении людей в Курской, Белгородской областях, Краснодаре, Ростове. Благодарю вас, дорогие врачи, фельдшеры, водители скорой помощи за эту важную, связанную с риском работу. Поздравляю с праздником! Пусть всегда ваши старания, стремления и цели ведут к результату. Не переставайте совершенствоваться, учиться, узнавать что-то новое. Это важно в любой профессии, но в вашей – особенно», – обратился к медикам губернатор.Медаль Луки Крымского вручили врачу-хирургу Дубненской больницы Вадиму Афроськину. Почти 10 лет он проводит сложнейшие, в том числе малоинвазивные операции. В 2024 году специалист трудился в Курске, спасая бойцов. Всего на его счету более 800 хирургических вмешательств. Звание «Заслуженный врач РФ» присвоили главврачу областного клинического наркодиспансера Виталию Холдину и замглавврача по амбулаторно-поликлинической помощи Воскресенской больницы Наталье Муравьевой.
Звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» получили завполиклиникой №5 Воскресенской больницы Оксана Панкратова, главный внештатный стоматолог Минздрава региона Михаил Сойхер, замглавврача областного перинатального центра Галина Шмелева, завотделом Раменского филиала медколледжа Лариса Сунгурова, главврач Лотошинской больницы Алексей Шиховцев и заведующая Клинской подстанцией скорой помощи Светлана Какурина. Благодарность губернатора объявлена заведующему региональным сосудистым центром Воскресенской больницы Гургену Айвазяну.
Особое внимание Воробьев уделил теме реабилитации военнослужащих. Он подчеркнул, что эта работа требует не только медицинских знаний, но и эмпатии, и только в совокупности это дает результат. Всего в госпиталях Курска, Ростова-на-Дону, Краснодара и новых территорий работали более 200 подмосковных медиков, а в ДНР ежемесячно выезжают около 40 сотрудников скорой помощи.