В домах Подмосковья по программе капремонта заменят более 100 систем водоснабжения
Министерство ЖКХ Московской области утвердило план капремонта внутренних инженерных систем в многоквартирных домах на текущий год. Всего планируется провести 1 041 работу, рассказали в пресс-службе ведомства.
Ремонт будет проходить по трём направлениям: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение.
«Среди нововведений этого года – заключение договоров подряда сроком до года. Один контракт будет включать не более пяти домов, а все работы должны завершить до 31 декабря без права переноса. Кроме того, в реестр квалифицированных подрядных организаций теперь вошли для выполнения работ муниципальные управляющие компании. Делаем это для того, чтобы сократить сроки работ и минимизировать расторжения договоров», – пояснил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.Капремонт внутренних инженерных систем включает замену изношенных трубопроводов, запорной арматуры, стояков, разводящих трубопроводов в квартирах и местах общего пользования, установку общедомовых приборов учёта. В министерстве уверены, что это повысит надёжность подачи ресурсов, снизит аварийность, обеспечит жителей качественной водой и бесперебойным водоотведением.
Как напомнили в ведомстве, для проведения ремонта на внутриквартирных стояках нужно предоставить доступ в жилые помещения. Не менее чем за 14 дней до старта ремонта управляющая организация и Фонд капитального ремонта организуют информирование жителям.