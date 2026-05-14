В домах Подмосковья по программе капремонта заменят более 100 систем водоснабжения

14 мая 2026, 21:32

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Министерство ЖКХ Московской области утвердило план капремонта внутренних инженерных систем в многоквартирных домах на текущий год. Всего планируется провести 1 041 работу, рассказали в пресс-службе ведомства.





Ремонт будет проходить по трём направлениям: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение.

«Среди нововведений этого года – заключение договоров подряда сроком до года. Один контракт будет включать не более пяти домов, а все работы должны завершить до 31 декабря без права переноса. Кроме того, в реестр квалифицированных подрядных организаций теперь вошли для выполнения работ муниципальные управляющие компании. Делаем это для того, чтобы сократить сроки работ и минимизировать расторжения договоров», – пояснил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.