Сосудистые хирурги Домодедова спасли женщину от ампутации ноги

14 июля 2026, 13:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пожилой женщине, обратившейся в региональный сосудистый центр Домодедовской больницы с жалобами на сильные боли в ноге, грозила ампутация. Сохранить конечность удалось благодаря высокотехнологичной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Диагностика показала критическую ишемию, то есть нарушение кровообращения, когда из-за сужения или закупорки сосудов ткани не получают достаточно кислорода и питательных веществ.





«Мы провели рентгенохирургическую операцию под контролем ангиографа. Через небольшой прокол в бедренной артерии протянули проводник к месту закупорки сосуда, с помощью проводника открыли закрытый сосуд и выполнили баллонную ангиопластику, чтобы расширить его просвет в зоне поражения. Затем в сосуд установили стент для удержания стенки артерии в расправленном состоянии. В результате кровоток восстановился, и нам удалось сохранить ногу», — рассказал эндоваскулярный хирург Олег Бударин.