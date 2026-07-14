В Подмосковье провели обучающий семинар по дистанционному голосованию

14 июля 2026, 13:46

оригинал Фото: пресс-служба Общественной палаты МО

Обучающий семинар, посвящённый дистанционному голосованию, провела Общественная палата Московской области для представителей муниципальных общественных палат. Об этом сообщает пресс-служба ОП Подмосковья.





Занятие состоялось в рамках подготовки общественных наблюдателей к выборам в Госдуму, Мособлдуму и окружные Советы депутатов, которые состоятся этой осенью.





«Московская область вошла в число 33 российских регионов, где на выборах 2026 года будет дистанционное электронное голосование. Для нас это большая ответственность, поэтому уже сегодня мы уделяем особое внимание подготовке общественных наблюдателей. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить высокий уровень общественного контроля. Тогда каждый избиратель будет уверен в прозрачности и легитимности выборов», — отметил зампред Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.