Сотрудничество РУВИКИ и RUTUBE сделает энциклопедические знания доступнее

24 сентября 2025, 17:13

Фото: пресс-служба РУВИКИ

Интернет-энциклопедия РУВИКИ и RUTUBE подписали на Российском интернет-форуме 2025 соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе РУВИКИ.





Совместные проекты должны помочь сделать энциклопедические знания доступнее для пользователей. Сотрудничество предусматривает взаимное объединение экспертизы и возможностей платформ. Так, до конца этого года планируют появление ассистента РУВИКИ на видеохостинге и интеграцию видеоплеера RUTUBE в контент РУВИКИ.

«Это партнёрство открывает новые возможности для пользователей по всей стране. Совместная работа с РУВИКИ позволит объединить энциклопедический подход и силу видео. Синергия текста и видео – это современный ответ на запрос аудитории. Особенно приятно, что мы реализуем этот проект вместе с коллегами, которые разделяют наши ценности», – отметил гендиректор видеохостинга RUTUBE Сергей Иванов.

Фото: пресс-служба РУВИКИ



«Для РУВИКИ это важный шаг в развитии. Мы всегда стремились представить знания в максимально удобной форме: текстом, изображениями и теперь – полноценным видео. Благодаря интеграции с RUTUBE пользователи смогут переходить от энциклопедического текста к видеоподборкам. Они расширят представление о теме, не выходя за пределы платформы», – подчеркнула заместитель гендиректора РУВИКИ Елена Литовченко