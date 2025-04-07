Спасатели извлекли тела 4 погибших под лавиной туристов в Магаданской области

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Спасатели извлекли тела четверых погибших под лавиной туристов на перевале «Дядя Ваня» в Магаданской области.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону, сейчас обнаруженные тела спускают к подножию горы, чтобы перевезти их в Магадан.
В конце марта 2025 года на маршрут из посёлка Синегорье Ягоднинского округа вышла зарегистрированная в МЧС туристическая группа горного турклуба МГУ из шести москвичей — двух мужчин и четырёх женщин. Четверо из них погибли, попав под лавину. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Двоих выживших госпитализировали в Магаданскую областную больницу.
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В конце марта 2025 года на маршрут из посёлка Синегорье Ягоднинского округа вышла зарегистрированная в МЧС туристическая группа горного турклуба МГУ из шести москвичей — двух мужчин и четырёх женщин. Четверо из них погибли, попав под лавину. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Двоих выживших госпитализировали в Магаданскую областную больницу.
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Анастасия Чубина