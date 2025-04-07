В Российской школе ученики задержали извращенца в женском туалете

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7 апреля школьники поймали извращенца, который показывал свои гениталии девочке, в женском туалете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
ЧП произошло в первой школе города Турана. По данным Telegram-канала, мужчина проник в женский туалет и показал одной из учениц свои гениталии. Ученики среагировали оперативно — они обездвижили мужчину и удерживали до приезда полиции. Прибывшим стражам порядка эксгибиционист сообщил, что девочка увидела всё случайно.
Следствие проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Красноярске задержали 12 человек по подозрению в организации проституции.
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Дарья Филинова