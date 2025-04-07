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В Российской школе ученики задержали извращенца в женском туалете

Извращенец показывал свои гениталии ученице в школьном туалете в Туве
Фото: iStock/MattGush

Фото: iStock/MattGush

7 апреля школьники поймали извращенца, который показывал свои гениталии девочке, в женском туалете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
ЧП произошло в первой школе города Турана. По данным Telegram-канала, мужчина проник в женский туалет и показал одной из учениц свои гениталии. Ученики среагировали оперативно — они обездвижили мужчину и удерживали до приезда полиции. Прибывшим стражам порядка эксгибиционист сообщил, что девочка увидела всё случайно.

Следствие проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Красноярске задержали 12 человек по подозрению в организации проституции.

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#следствие
#мужчина
#ученики
#девочка
Росгвардейцы задержали в Москве мужчину, ходившего по крыше машины на парковке
07 апреля 2025, 14:16

Фото: iStock/MattGush

На юго-западе Москвы сотрудники вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии задержали мужчину, который забрался на крышу припаркованного автомобиля на подземной автостоянке. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Росгвардии получили сигнал «Тревога» на маршруте патрулирования с охраняемого объекта на Новоясеневском проспекте.

«Незамедлительно прибыв на место, сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, находящегося на крыше внедорожника Toyota Prado. В ответ на требования сотрудников Росгвардии спуститься, гражданин ответил отказом, утверждая, что в автомобиле находятся заложники», — говорится в сообщении.

Тогда сотрудники Росгвардии связались по телефону со знакомой дебошира, которая смогла убедить его спуститься вниз. 43-летнего москвича сразу задержали.

Также на место происшествия вызвали скорую помощь для освидетельствования задержанного. После чего его отправили в отдел полиции.

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#помощь
#происшествия
#сотрудники
#тревога
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Росгвардейцы задержали в Москве мужчину, ходившего по крыше машины на парковке
07 апреля 2025, 14:08

Фото: iStock/YakobchukOlena

На юго-западе Москвы сотрудники вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии задержали мужчину, который забрался на крышу припаркованного автомобиля на подземной автостоянке. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Росгвардии получили сигнал «Тревога» на маршруте патрулирования с охраняемого объекта на Новоясеневском проспекте.

«Незамедлительно прибыв на место, сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, находящегося на крыше внедорожника Toyota Prado. В ответ на требования сотрудников Росгвардии спуститься, гражданин ответил отказом, утверждая, что в автомобиле находятся заложники», — говорится в сообщении.

Тогда сотрудники Росгвардии связались по телефону со знакомой дебошира, которая смогла убедить его спуститься вниз. 43-летнего москвича сразу задержали.

Также на место происшествия вызвали скорую помощь для освидетельствования задержанного. После чего его отправили в отдел полиции.

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#подмосковье
#помощь
#происшествия
#сотрудники
#тревога
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В Воронеже задержали 20-летнего парня за видеопоздравление в адрес ГУР Минобороны Украины
В Воронеже задержали парня за видео с поздравлением в адрес ГУР МО Украины
07 апреля 2025, 14:01

Фото: iStock/Diy13

В Воронеже задержали 21-летнего местного жителя, записавшего видеопоздравление в адрес Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело за публичные призывы к терроризму, пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в августе прошлого года парень в мессенджере Signal связался с представителями «Русского добровольческого корпуса»*. Чтобы подтвердить свою лояльность, он заснял ролик с поздравлением ГУР, на котором показал листок с соответствующей надписью. Позади была видна одна из войсковых частей Воронежа.

7 сентября 2024 года РДК* опубликовал видеозапись в своём Telegram-канале, после чего личностью молодого человека заинтересовались российские правоохранители.

3 апреля в отношении воронежца было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

В настоящее время местный житель задержан.

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*внесён ФСБ России в список запрещённых террористических организаций
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#воронеж
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Спасатели извлекли тела 4 погибших под лавиной туристов в Магаданской области
07 апреля 2025, 11:58

Фото: iStock/Chalabala

Спасатели извлекли тела четверых погибших под лавиной туристов на перевале «Дядя Ваня» в Магаданской области.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону, сейчас обнаруженные тела спускают к подножию горы, чтобы перевезти их в Магадан.

В конце марта 2025 года на маршрут из посёлка Синегорье Ягоднинского округа вышла зарегистрированная в МЧС туристическая группа горного турклуба МГУ из шести москвичей — двух мужчин и четырёх женщин. Четверо из них погибли, попав под лавину. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Двоих выживших госпитализировали в Магаданскую областную больницу.

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#горы
#мчс
#уголовное мгу
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В Москве СК запросил арест мужчины, убившего своего внука
07 апреля 2025, 11:36

Фото: iStock/undefined undefined

Следователи ходатайствуют об аресте мужчины, до смерти избившего своего малолетнего внука на северо-западе Москвы. Об этом сообщает СК РФ в своём телеграм-канале.
Трагедия произошла 5 апреля в квартире жилого дома, расположенного на улице Твардовского. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бил мальчика 2023 года рождения. От полученных повреждений ребёнок скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Позднее столичная прокуратура сообщила, что мужчине предъявлено обвинение, он частично признал вину.

Теперь следствие ходатайствует о том, чтобы фигурант дела был заключён под стражу.

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