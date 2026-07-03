Сотрудникам Госавтоинспекции Люберец передали 11 жилых помещений

03 июля 2026, 18:02

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Люберцах торжественно отметили 90-летие со дня образования Госавтоинспекции. Сотрудников и ветеранов ГАИ поздравил глава городского округа Владимир Волков, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Он передал сотрудникам 11 жилых помещений.



Сегодня безопасность дорожного движения на автодорогах округа ежедневно обеспечивают более 180 сотрудников Госавтоинспекции. Они успешно решают главную задачу — защитить жизни и здоровье жителей Люберец.

«От всей души поздравляю вас с 90-летием со дня образования Госавтоинспекции! Особые слова благодарности – ветеранам службы, которые заложили традиции для будущих поколений. Выражаю признательность всему коллективу ГАИ за профессионализм, преданность делу и доблестную службу. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и спокойных дежурств», – сказал Волков.