В округе Люберцы полностью восстановили электроснабжение
Видео: пресс-служба администрации г.о. Люберцы
Электроснабжение, отключённое в некоторых населённых пунктах округа Люберцы из-за сбоя на подстанции, полностью восстановили. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы провели специалисты компании «Россети Московский регион».
«Электроснабжение 80% потребителей и социально значимых объектов удалось восстановить в течение двух часов после сбоя», — отметили в окружной администрации.В настоящее время продолжается ремонт повреждённого в ходе сбоя оборудования. После его завершения всех пользователей переключат на штатную схему электроснабжения.
Жителям напомнили, что обо всех коммунальных авариях можно сообщать в Единую диспетчерскую службу округа по телефонам: +7-499-575-00-55 и +7-800-350-19-66.