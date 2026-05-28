В школах Подмосковья откроют ещё три агротехнологических класса

28 мая 2026, 17:12

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Три агротехнологических класса в дополнение к шести существующим откроют в школах Московской области в текущем году в рамках федерального проекта «Кадры в АПК». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Один агрокласс откроют в лицее №5 в Зарайске при поддержке компании «Луховицкие огурцы», а два — в школе имени Героя Российской Федерации летчика-испытателя Н.Д. Куимова в Подольске благодаря компании «Логика молока».





«В таких классах школьники углублённо изучают профильные предметы, нужные для поступления в аграрные вузы. Такая работа помогает прививать школьникам интерес к сельскому хозяйству и способствует формированию кадрового потенциала отрасли», — отметил глава подмосковного Минсельхохпрода Виталий Мосин.