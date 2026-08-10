В Волоколамском округе построили временный мост через реку Щетинку

10 августа 2026, 14:52

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Временный мост через реку Щетинку построили в Волоколамском округе, автомобилисты будут пользоваться им в период капитального ремонта основного путепровода. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Мост соединяет село Осташёво и деревню Становище. Сейчас к нему строят временную дорогу.





«Ведутся работы по устройству дорожной одежды на временной дороге. Перезапуск рабочего движения с основного на временный мост проведут в третьем квартале 2026 года», — сказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.