В Волоколамском округе построили временный мост через реку Щетинку
Временный мост через реку Щетинку построили в Волоколамском округе, автомобилисты будут пользоваться им в период капитального ремонта основного путепровода. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мост соединяет село Осташёво и деревню Становище. Сейчас к нему строят временную дорогу.
«Ведутся работы по устройству дорожной одежды на временной дороге. Перезапуск рабочего движения с основного на временный мост проведут в третьем квартале 2026 года», — сказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.Капремонт основного моста проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На объекте заменят пролётное строение протяжённостью свыше 50 метров, отремонтируют опоры и сделают новую дорожную одежду с разметкой.
Движение по обновлённому мосту планируют открыть в конце текущего года.