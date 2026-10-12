Лама из парка «Лосиный остров» переехала в новый вольер
Самец ламы Лунтик, живущий на биостанции в национальном парке «Лосиный остров», переехал в новый индивидуальный вольер. Об этом сообщает пресс-служба парка.
Теперь в распоряжении Лунтика большая территория с кормушками, поилками и уютным тёплым домом, в котором можно будет с комфортом прожить грядущую зиму.
«Новыми соседями Лунтика стали европейские лани. Но и сотрудники биостанции не оставят своего любимца без внимания после переезда. Они всегда поддержат и угостят его», — говорится в сообщении.Навестить новосёла приглашают всех любителей природы.
Ранее сообщалось, что в селе Озерецкое Дмитровского округа котёнок провалился в трёхметровую узкую трубу. Малыша выручили работники Мособлпожспаса.