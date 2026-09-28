Сотрудники аппарата омбудсмена Подмосковья провели приём граждан

28 сентября 2026, 17:17

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Приём жителей в рамках Общероссийского дня юридической помощи омбудсмена России Яны Лантратовой «Уполномочена помогать» провели сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской в Красногорске в пятницу, 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.





Мероприятие состоялось в Общественной приемной областного правительства. Граждан консультировали по вопросам судебной защиты, оформления прав собственности, земельных отношений и пр.





«В тот же день сотрудники аппарата омбудсмена Подмосковья вместе с представителями подмосковного отделения Ассоциации юристов России провели приём граждан в филиале фонда «Защитники Отечества». Они отвечали на вопросы о выплатах, оформлении документов и консультировали по прочим темам, связанным с СВО», — говорится в сообщении.