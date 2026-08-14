Брата Екатерины Волковой разыскивали в США до дела о двойном убийстве
Леонид Волков, брат актрисы Екатерины Волковой, находился в розыске в американском штате Вирджиния ещё до обвинений в убийстве двух мужчин в Массачусетсе. Причиной стали нарушения условий наказания по делам о магазинных кражах. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
С осени 2021 года Волков несколько раз попадал в поле зрения полиции из-за хищений товаров в магазинах Вирджинии. Сумма ущерба по каждому эпизоду не достигала тысячи долларов. Сначала суд назначал ему условные сроки, однако позднее мужчина получил 30 суток заключения и дополнительный испытательный срок.
Суд разрешил отбывать арест отдельными днями, но Волков не пришёл в тюрьму в назначенное время. В декабре 2022 года его объявили в розыск.
В тот период семья Волкова жила в Массачусетсе. Поручителем по аренде квартиры выступал 37-летний Кирилл Щукин. Узнав о проблемах знакомого с законом, он отказался продлевать обязательства перед арендодателем. После этого семью выселили из жилья. Следствие рассматривает конфликт вокруг аренды как возможный мотив преступления.
29 марта 2023 года Волков приехал к Щукину на грузовике U-Haul. Вскоре сам Щукин и его 28-летний партнёр* Павел Векшин перестали отвечать на звонки. Позднее их тела обнаружили в пластиковых контейнерах на складе в Брайтоне.
По версии следствия, подозреваемый расчленил тело Щукина пилой, поместил останки обоих мужчин в контейнеры и оставил их в арендованной ячейке. После этого он, по данным правоохранителей, расплачивался банковскими картами погибших в магазинах.
В апреле 2023 года Леонида Волкова задержали. Ему вменяют двойное убийство и кражу. Мужчина не признаёт вину. Екатерина Волкова ранее говорила, что считает брата невиновным.
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