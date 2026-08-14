Брата Екатерины Волковой разыскивали в США до дела о двойном убийстве

14 августа 2026, 13:34

Фото: iStock/Chalabala

Леонид Волков, брат актрисы Екатерины Волковой, находился в розыске в американском штате Вирджиния ещё до обвинений в убийстве двух мужчин в Массачусетсе. Причиной стали нарушения условий наказания по делам о магазинных кражах. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.