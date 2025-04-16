Сотрудники ГАИ провели в Подмосковье беседы о безопасности с водителями фур

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Профилактические беседы о безопасности провели во Власихе сотрудники Госавтоинспекции с водителями большегрузов, мероприятия были организованы в рамках социальной акции «Один щелчок спасает жизнь», сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Целью мероприятия стало повышение уровня безопасности на трассах Московской области и снижение аварийности с участием грузовых автомобилей», — говорится в сообщении.Сотрудники ГАИ разъяснили водителям большегрузов, почему важно пользоваться ремнём безопасности, а также не превышать скорость, избегать опасного маневрирования и соблюдать режим работы и отдыха.
Всем водителям, принявшим участие в социальной акции, автоинспекторы раздали тематические памятки.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Читайте также:
В деревне Поречье начался ремонт моста через Москву-реку
Новый пешеходный переход над ж/д путями в Лобне откроют в июле
С начала года Мострансавто сдало на утилизацию более 10 тысяч изношенных шин
Лев Каштанов