Сотрудники ГАИ вместе с проезжающими водителями помогли автомобилисту под Рузой
Видео: пресс-служба ГАИ МО
С приходом морозов и снегопадов дорожная обстановка становится сложнее, и даже опытные водители могут попасть в беду. Так, сотрудникам ГАИ и проезжающим водителям пришлось помогать автомобилисту в Рузском муниципальном округе, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Подмосковья.
Автомобиль одного из участников дорожного движения съехал в кювет, и водитель не мог выбраться сам. На место оперативно прибыли сотрудники ДПС Госавтоинспекции «Рузский» и привлекли других водителей к оказанию помощи.
Общими усилиями машину вернули на проезжую часть. Водитель поблагодарил автоинспекторов и других автомобилистов, которые помогли быстро разрешить дорожную ситуацию.
