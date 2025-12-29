Сотрудники ГАИ вместе с проезжающими водителями помогли автомобилисту под Рузой

29 декабря 2025, 18:27

Видео: пресс-служба ГАИ МО

С приходом морозов и снегопадов дорожная обстановка становится сложнее, и даже опытные водители могут попасть в беду. Так, сотрудникам ГАИ и проезжающим водителям пришлось помогать автомобилисту в Рузском муниципальном округе, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Подмосковья.