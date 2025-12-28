Четыре человека погибли в аварии с грузовиком в Башкирии
В Татышлинском районе Башкирии произошла авария с участием автомобиля «Лада Гранта» и грузового фургона «Газель». Об этом проинформировали в региональной Госавтоинспекции.
В результате аварии погибли четыре человека. Удар был настолько сильный, что водитель легковушки и трое пассажиров погибли на месте происшествия от серьёзных травм.
Водителя «Газели» и его пассажира госпитализировали для оказания медицинской помощи.
Ране ещё одна авария произошла в Удмуртии. Автомобиль с детьми выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб подросток.
