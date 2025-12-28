Достижения.рф

На МКАД легковой автомобиль на скорости протаранил грузовик — видео

Столкновение на МКАД у Щёлковского шоссе затруднило движение на 2,3 км
Фото: Istock/Aleksei Andreev

28 декабря на 105-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги, возле развязки с Щёлковским шоссе произошло ДТП. Соответствующие кадры опубликовал Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале.



Согласно оперативной информации, службы не зафиксировали пострадавших в результате аварии. Сотрудники ГИБДД сейчас работают на месте и выясняют все детали произошедшего.

На видеозаписи чётко видно, как легковой автомобиль, двигаясь на высокой скорости, догоняет грузовик и врезается в его заднюю часть. От сильного удара легковую машину резко разворачивает.

Авария привела к серьёзным затруднениям движения. Длина образовавшейся пробки составляет 2,3 километра. Департамент транспорта обращается к водителям с просьбой планировать поездки с учётом этой информации и заранее выбирать пути объезда.

