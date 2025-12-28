На Урале беременная женщина и младенец пострадали в массовом ДТП
В Свердловской области массовое ДТП привело к травмам четырёх человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария случилась 28 декабря на 341-м километре трассы «Пермь — Екатеринбург». По предварительной информации, водитель Hyundai ix35 потерял управление и врезался в Chevrolet Cruze. Затем Hyundai задел стоящую Lada Largus, от удара которая отлетела в сторону грузового автомобиля.
В результате пострадал водитель Hyundai. Кроме этого, травмы получили три человека из Lada: десятимесячный ребёнок, беременная женщина и молодой человек. Все они сейчас находятся в медучреждениях, где им проводят осмотр и оказывают помощь. Правоохранительные органы сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее в Удмуртии один ребёнок погиб и трое человек пострадали в результате ДТП.
