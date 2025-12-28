На Урале беременная женщина и младенец пострадали в массовом ДТП

28 декабря 2025, 16:53

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе «Пермь — Екатеринбург»

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области массовое ДТП привело к травмам четырёх человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.