Сотрудники Городского парка Павловского Посада вышли на уборку снега

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Активная уборка снеговых навалов ведётся в Городском парке Павловского Посада силами сотрудников учреждения, они очищают от снега как основные парковые дорожки, так и пешеходные зоны, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Уборка снега в парке ведётся вручную и с использованием специальной техники, что позволяет убирать навалы снега быстро и эффективно. Особое внимание в ходе уборки уделяется участкам, где часто гуляют пожилые люди и посетители с детьми», — отмечается в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Команда Городского парка стремится как можно скорее завершить работы по уборке снега, чтобы жители могли в любую погоду прогуливаться по чистым дорожкам.
Снегопад в столичном регионе начался в воскресенье, 6 апреля. По данным синоптиков, зимняя погода с минусовыми температурами и снегом продлится до конца недели.
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