В Подмосковье прошло торжественное мероприятие к 10-летию Росгвардии
В Подмосковье прошло торжественное мероприятие в честь 10-летия образования Росгвардии и 215-й годовщины войск правопорядка. Собрание объединило более 250 человек: руководство и личный состав подмосковного главка ведомства, кадетов и курсантов подшефных классов.
Почётными гостями стали представители вневедомственной охраны, главка по Москве, правительства области и Мособлдумы. Праздник открыла церемония возложения цветов к Мемориалу славы. Участники почтили память воинов Отечества минутой молчания.
Для гостей организовали выставку вооружения, экипировки и спецсредств, включая беспилотники. На открытой площадке разместили экспозицию бронированной техники. Начальник главка генерал-майор полиции Сергей Новичков поздравил присутствующих с десятилетием службы.
«Десять лет — это время становления сильного, современного и по-настоящему боеспособного ведомства. За эти годы Росгвардия уверенно заняла ключевое место в системе обеспечения безопасности государства», — заявил он.Более 50 офицеров, сотрудников и военнослужащих получили медали, почётные грамоты, нагрудные знаки и ценные подарки. Ряду должностных лиц вручили погоны с очередными и внеочередными званиями. Завершил праздник концерт ансамбля песни и пляски дивизии имени Дзержинского.