В Подмосковье прошло торжественное мероприятие к 10-летию Росгвардии

27 марта 2026, 14:38

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

В Подмосковье прошло торжественное мероприятие в честь 10-летия образования Росгвардии и 215-й годовщины войск правопорядка. Собрание объединило более 250 человек: руководство и личный состав подмосковного главка ведомства, кадетов и курсантов подшефных классов.





Почётными гостями стали представители вневедомственной охраны, главка по Москве, правительства области и Мособлдумы. Праздник открыла церемония возложения цветов к Мемориалу славы. Участники почтили память воинов Отечества минутой молчания.



Для гостей организовали выставку вооружения, экипировки и спецсредств, включая беспилотники. На открытой площадке разместили экспозицию бронированной техники. Начальник главка генерал-майор полиции Сергей Новичков поздравил присутствующих с десятилетием службы.

«Десять лет — это время становления сильного, современного и по-настоящему боеспособного ведомства. За эти годы Росгвардия уверенно заняла ключевое место в системе обеспечения безопасности государства», — заявил он.