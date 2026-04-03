Мужчина с ножом набросился на сотрудников Росгвардии в Москве
В столичной Коммунарке неадекватный мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на сотрудников Росгвардии. Инцидент произошел в жилом комплексе «Новая Звезда» на Бачуринской улице, пишет Телеграм-канал SHOT.
Местные жители заметили мужчину, который вел себя агрессивно и провоцировал прохожих. Очевидцы незамедлительно вызвали полицию.
На место происшествия оперативно прибыл наряд Росгвардии. В момент задержания мужчина, который во всем внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения, напал уже на силовиков.
Благодаря профессиональным действиям росгвардейцев агрессора удалось обезвредить и взять под контроль. Нарушителя доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
