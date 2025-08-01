Сотрудники «МойОфис» сдали более 11 литров крови в рамках донорской акции

01 августа 2025, 09:18

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

Московский областной центр крови впервые организовал выездную донорскую акцию на базе столичной компании ООО «Новые облачные технологии», разработчика экосистемы «МойОфис». Инициатива позволила собрать более 11 литров крови, которую передадут в медучреждения региона, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Почти 40 сотрудников компании приняли участие в донации. Многие признались, что сдали кровь впервые, другие — что давно ждали удобного случая. Инженер-программист Дмитрий Шарапов отметил, что решил поучаствовать в акции, узнав, что его группа крови — редкая.

«Сам процесс был очень быстрым, комфортным. Всем спасибо», — поделился он.

Организатор мероприятия и сотрудница компании Марина Макарычева добавила, что развивать волонтёрские и донорские инициативы в «МойОфисе» решили с этого года.

«Стартовой точкой стало донорское движение от Московского областного центра крови. Пока мероприятие было проведено только в Москве. В нем приняли участие почти 40 человек. Мы считаем это хорошим началом и не собираемся останавливаться на достигнутом», — прокомментировала она.

Московский областной центр крови призывает всех желающих присоединяться к донорскому движению и делиться информацией с близкими. Подробности — в телеграм-канале

«Доноры Подмосковья».



