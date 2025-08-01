Сотрудники «МойОфис» сдали более 11 литров крови в рамках донорской акции
Видео: Министерство здравоохранения Московской области
Московский областной центр крови впервые организовал выездную донорскую акцию на базе столичной компании ООО «Новые облачные технологии», разработчика экосистемы «МойОфис». Инициатива позволила собрать более 11 литров крови, которую передадут в медучреждения региона, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сам процесс был очень быстрым, комфортным. Всем спасибо», — поделился он. «Стартовой точкой стало донорское движение от Московского областного центра крови. Пока мероприятие было проведено только в Москве. В нем приняли участие почти 40 человек. Мы считаем это хорошим началом и не собираемся останавливаться на достигнутом», — прокомментировала она.