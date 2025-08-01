В Котельниках задержали мужчину, который пытался закопать 10 кг наркотиков

01 августа 2025, 09:07

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полиция задержала в Котельниках 35-летнего уроженца одной из закавказских республик по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Полицейские патрулировали Кузьминский лесопарк, когда заметили копающего яму мужчину. Заметив патруль, мужчина попытался убежать, но его задержали и попросили предъявить документы. При этом мужчина сильно нервничал и не мог объяснить, что привело его в лес.





«У вырытой ямы полицейские нашли пакет с 18 свёртками с порошком общим весом около десяти килограммов», — говорится в сообщении.