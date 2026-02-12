На пожаре в Подмосковье спасли собаку и пять уток

12 февраля 2026, 11:52

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Собаку и пять уток спасли подмосковные пожарные в ходе тушения горящей хозпостройки в деревне Чешково Наро-Фоминского округа в четверг, 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





О пожаре сообщила хозяйка участка. В 7:42 она позвонила в службу экстренных вызовов «Система-112» и рассказала, что из окон её одноэтажного деревянного сарая валит дым.





«Приехавшие по вызову пожарные обнаружили, что огонь охватил уде всю кролю и большую часть конструкций здания, общая площадь которого составляла около 50 квадратных метров. Людей в постройке не было, но рядом находилась будка с привязанной собакой, а также вольер с пятью утками», — говорится в сообщении.