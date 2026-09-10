В национальном парке Лосиный остров обнаружили редкий гриб
В сердце зелёного лабиринта из кизильника дендрария Лосиного острова нашли редкий гриб пецица. Об этом говорится на сайте национального парка.
Обычно гриб селится на открытых песках и прибрежных дюнах.
«Это маленькое природное чудо – один из главных санитаров экосистемы. Пецица разлагает органику и превращает её в питательные вещества, помогая почве оставаться плодородной. Необычная чашевидная форма плодового тела – не просто украшение. Такая структура помогает грибу эффективнее распространять споры. Попадая внутрь, капли дождя или росы создают всплески, которые «выстреливают» споры на небольшое расстояние. Это отличный пример природной инженерии», – сказано на сайте.Кроме того, пецица – тонкий индикатор состояния среды. Гриб очень чувствителен к влажности и составу почвы.